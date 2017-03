Grüne kritisieren schärferes Fremdenrecht

Scharfe Kritik am neuen Fremdenrecht kommt von Salzburgs Grünen. Die Bundesregierung plant eine härtere Vorgangsweise gegen Ausländer, die kein Asyl bekommen und illegal im Land sind. Bundespolitiker weisen die Kritik zurück.

In dem neuen Gesetzt ist unter anderem vorgesehen, Migranten und Zuwanderern die staatliche Grundversorgung zu streichen, wenn ihre Asylanträge rechtskräftig abgelehnt worden sind. Ohne Geld vom Staat würden diese dann illegal in Österreich lebenden Menschen keine Versorgungmehr haben, in die Obdachlosigkeit und Kriminalität gedrängt, kritisiert die grüne Salzburger Landtagsfraktion. Ähnliche Stellungnahmen kamen Dienstag von der Wiener SPÖ.

Regierungspolitiker weisen Kritik zurück

Politiker von ÖVP und SPÖ in der Bundesregierung reagierten auf die Kritik an den Plänen mit Unverständnis. Wenn Ausländer kein Asyl bekommen und entgegen den gesetzlichen Bestimmungen im Land bleiben oder ins Land kommen, dann sei es verfehlt, dass die Steuerzahler weiter für ihren Aufenthalt aufkommen sollen. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) sagt, wer ohne Asylbescheid bleibe, sei illegal im Land und müsse Österreich raschestmöglich verlassen.