„Cannabis Social Club“ - Obmann inhaftiert

Am Montag wurde der Obmann des „Cannabis Social Club“ in Haft genommen. Der 58-Jährige, der für eine Legalisierung von Cannabis zu medizinischen Zwecken eintritt, wurde erst vor vier Wochen zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt.

Fast 40 ausgewachsene Hanfpflanzen haben die Polizisten in der Wohnung des 58-Jährigen in Henndorf am Wallersee (Flachgau) laut Polizeibericht gefunden. Dazu getrocknetes Cannabiskraut und aus den Pflanzen hergestelltes Öl. Am Abend stellte sich heraus, dass es sich um den Gründer und Obmann des „Cannabis Social Club handelt“. Der Mann wurde in die Justizanstalt Salzburg in Puch bei Hallein (Tennengau) verbracht.

Verurteilung erst vor vier Wochen

Erst vor vier Wochen stand der Mann vor Gericht und wurde wegen Hanfanbaus zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt. Vor dem Richter argumentierte der ehemalige Lastwagenfahrer, dass nur der im Hanf enthaltene Wirkstoff seine Schmerzen lindern könne - mehr dazu in: Kranker wegen Cannabis-Nutzung verurteilt (salzburg.ORF.at; 1.2.2017)

Freigabe von Cannabis als Heilmittel gefordert

Der Cannabis Social Club hat es sich zum Ziel gesetzt eine ähnliche Regelung wie sie vor kurzem in Deutschland beschlossen wurde, auch für Österreich zu erreichen. Dort ist der staatlich kontrollierte Anbau ab 1. März unter strengen Auflagen erlaubt und die Nutzung von THC-haltigem Hanf und Marihuana unter gewissen Umständen legal - mehr dazu in: Freigabe von Cannabis als Heilmittel gefordert (salzburg.ORF.at; 15.2.2017)