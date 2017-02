Thermen: Preisvergleich spart Geld

Für die Freizeitgestaltung müssen Österreicher immer tiefer in die Tasche greifen. Das trifft auch die Besucher von Thermalbädern, wie die Arbeiterkammer in ihrer jüngsten Preisvergleichs-Untersuchung herausgefunden hat.

Vor fünf Jahren hat die Arbeiterkammer die Preise von Thermalbädern zuletzt erhoben. Der Vergleich heuer zeigt mancherorts erhebliche Preissteigerungen. Bis zu 32 Prozent sind die Preise in manchen Thermen gestiegen. Um fünf mal mehr als die Verbraucherpreise im vergangenen Jahrzehnt gestiegen sind.

Arbeiterkammer: Preisvergleich zahlt sich aus

Allerdings räumt die Arbeiterkammer auch ein, dass Preise und Angebot der Thermen stark variieren. So reicht die Bandbreite der Eintrittspreise von 30 bis 80 Euro für zwei Erwachsene mit zwei bis drei Kindern. Zudem werden oft Rabatte angeboten. Die Arbeiterkammer rät daher zum Preisvergleich, dieser könne bares Geld sparen.

Alpentherme Gastein

Für die Studie hat die Arbeiterkammer zwölf Thermen im Land Salzburg, Bayern und Oberösterreich untersucht. In der Nähe der Landeshauptstadt liegen beispielweise das „Aqua Salza“ in Golling (Tennengau), die Therme Amadé in Altenmarkt (Pongau), die Rupertustherme in Bad Reihenhall sowie die Watzmanntherme in Berchtesgaden. Auch das Gasteinertal verfügt über zwei Thermen in Bad Gastein, sowie in Bad Hofgastein (beide Pinzgau).

