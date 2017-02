Insekten in Ohren keine Seltenheit

Immer wieder kommt es zu medizinischen Eingriffen, weil Insekten in Nasen oder Ohren krabbeln. In Indien ist einer Frau eine Kakerlake bis zur Schädelbasis gekrochen. Insekten in Körperöffnungen sind aber ungefährlich, wenn sie fachgerecht entfernt werden.

Spinnen, Kakerlaken, Maden und Käfer jagen zahlreichen Menschen Angst ein. Immer wieder kommt es vor, dass vor allem auf Auslandsreisen Insekten in Körperöffnungen, wie Nasen, Ohren oder Mund krabbeln. „Die Häufigkeit der tierischen Fremdkörper in den äußeren Gehörgängen liegt bei bis zu elf Prozent“, sagte Gerhard Moser, Oberarzt der HNO-Abteilung an den Salzburger Landeskliniken.

Immer wieder Tiere in Körperöffnungen

Auch heimische Insekten in Körperöffnungen

In der Hals-Nasen-Ohren-Abteilung der Landeskliniken sind die Mediziner mehrmals pro Jahr mit Insekten im Ohr konfrontiert. „Ein vierjähriges Kind hat über ein Brennen im Ohr berichtet, das Kind lag davor auf einer Wiese. Nach genauer Untersuchung haben wir festgestellt, dass eine tote Ameise vor dem Trommelfell gelegen ist. Fälle mit Spinnen und Maden im Ohr haben wir auch behandelt“, sagte Moser.

ORF

Behandlung mit Instrumenten oder Spülung

Laut den Biologen sind Insekten in Körperöffnungen zwar selten, aber nicht ungewöhnlich. Die Tiere suchen sich bewusst dunkle und warme Plätze. Ein Insekt im Körper ist für die Betroffenen eine unangenehme Situation, aber ungefährlich, wenn die Tiere fachgerecht entfernt werden. In der HNO-Abteilung erfolgt die Behandlung mit Mikro-Instrumenten oder einer Spülung. Fremdkörper im Ohr selbst zu entfernen ist laut Mediziner nicht empfehlenswert. Die Anatomie des Ohres ist dafür zu komplex.