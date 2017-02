Mann beim Blumenpflücken tödlich abgestürzt

In Hallein (Tennengau) ist am Samstag ein 78-Jähriger beim Blumenpflücken im Hinterwiestal abgestürzt und dabei tödlich verunglückt. Nachdem der Mann am Abend nicht heimgekommen ist, hat der Sohn Alarm geschlagen.

Der 78-jährige Pensionist brach Samstagnachmittag mit seinem Auto ins Hinterwiestal zum Blumenpflücken auf. Der Mann war alleine unterwegs. Nachdem der Pensionist aber bis 20 Uhr nicht nach Hause kam, schlug der Sohn Alarm und informierte die Polizeiinspektion Hallein. Eine erste Suchaktion der Familie verlief negativ. Nachdem die Einsatzkräfte das Handy des 78-Jährigen erfolgreich peilen konnten, konnte das Suchgebiet zumindest eingegrenzt werden.

Große Suchaktion mit Polizei und Bergrettung

An der Suchaktion beteiligten sich insgesamt fünf Sektorstreifen der Polizei, der Polizeihubschrauber „Libelle“ und die Familienangehörigen. Schließlich fanden die Einsatzkräfte neben der Wiestal Landesstraße das abgestellte Fahrzeug des Pensionisten. Nur wenige Meter entfernt lag im steilen Gelände auch der Gehstock des 78-Jährigen. Die Einsatzkräfte fanden den Verunglückten schließlich in einem Bachbett unterhalb eines Felsvorsprunges. Der Mann dürfte beim Blumenpflücken abgestürzt sein und dabei tödliche Kopfverletzungen erlitten haben. Für den Pensionisten kam jede Hilfe zu spät. Die Bergrettung Hallein barg den Toten aus dem unwegsamen Gelände.