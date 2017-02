Liftangestellter kracht mit Skidoo in Zaun

In Rauris (Pinzgau) hat ein Liftangestellter trotz Betriebsschluss nach einem Streit mit der Freundin ein Schneemobil entwendet und dabei einen Unfall verursacht. Das Skidoo fing Feuer. Der Verletzte wurde mit der Pistenraube ins Tal gebracht.

Ohne Wissen des Betriebsleiters und Geschäftsführers eines Rauriser Bergbahnunternehmens unternahm der 26-Jährige am Samstag gegen 21 Uhr mit dem Firmenskidoo noch eine Spritztour durch das Skigebiet in Rauris. Der Angestellte soll zuvor einen Streit mit seiner Lebensgefährtin gehabt haben und war alleine mit dem Schneemobil unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Schneemobil und krachte frontal in einen Zaun, der die Piste vom steilen und unwegsamen Gelände sicherte.

Skidoo fing Feuer

Aus noch unbekannter Ursache fing das Skidoo Feuer. Ein Pistenraupenfahrer beobachtete den Unfall und konnte den Brand rasch löschen. Der verletzte Angestellte wurde mit dem Raupengefährt ins Tal und anschließend ins Krankenhaus Schwarzach gebracht.