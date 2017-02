Niederalm: Auto fast in zwei Teile gerissen

In Niederalm (Flachgau) ist Samstagabend ein junger Mann bei einem Autoüberschlag verletzt worden. Der Wagen des 20-Jährigen wurde beim Aufprall beinahe in zwei Teile gerissen. Der Einheimische wurde ins Unfallkrankenhaus gebracht.

Der 20-Jährige geriet am Samstag gegen 17 Uhr mit seinem Pkw auf der St. Leonharder Straße auf die Gegenfahrbahn und fuhr in einer langgezogenen Linkskurve geradeaus weiter in ein Waldstück. Das Fahrzeug touchierte dabei mehrere Bäume, wurde über eine zwei Meter hohe Böschung katapultiert und überschlug sich mehrfach. Ersthelfer und Feuerwehrleute konnten den Niederalmer aus dem Autowrack befreien. Der junge Mann wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Das Fahrzeug des 20-Jährigen war ein Totalschaden. Warum der Flachgauer die Kontrolle über sein Auto verlor, stand am Sonntag noch nicht fest.