Einbrecherbande im Pinzgau unterwegs?

Im Pinzgau hat sich in der Nacht auf Samstag eine Einbruchserie ereignet. Innerhalb weniger Stunden wurde in vier verschiedene Gewerbebetriebe eingebrochen. Die Polizei geht von derselben Täterschaft aus.

Bei einer Pension in Unken zwängten bislang unbekannte Täter ein Küchenfenster auf. Die Einbrecher gelangten in das Gebäude und flüchteten ohne Beute. Nur wenige Kilometer entfernt, in Weißbach bei Lofer, brachen die Täter ebenfalls ein Fenster eines Gasthauses auf und stahlen Bargeld aus einem Büroraum. In einem Hotel in Lofer stahlen Unbekannte das Wechselgeld aus dem Rezeptionsbereich. Ebenfalls in Lofer, aber in einem Gasthof, gingen die Diebe besonders dreist vor - sie stahlen mehrere Kellnergeldtaschen mit hunderten Euro Wechselgeld. Auf einem Campingplatz in Lofer wurde aus einem unversperrten Wohnmobil ebenso Bargeld gestohlen.

Vier Einbrüche - selbe Täterschaft?

Die Höhe des Gesamtschadens war Samstagnachmittag noch nicht bekannt. Die Spurensicherung an den unterschiedlichen Tatorten soll weitere Hinweise liefern. Die Ermittler gehen allerdings von einer Täterschaft aus. Die Polizeiinspektion Lofer bittet um Hinweise - 059 133 5176.