Gewalt in der Familie: Stadt-Land-Gefälle

Das Salzburger Gewaltschutzzentrum beobachtet, dass die Hemmschwelle bei Gewalt in Familien in Landgemeinden weiterhin groß ist. In kleinen Gemeinden sei die Anonymität oft zu gering, so dass Opfer nur selten professionelle Hilfe suchen.

1.155 Salzburger und Salzburgerinnen suchten im vergangenen Jahr beim Gewaltschutzzentrum in Salzburg um Hilfe an. 90 Prozent der Gewaltopfer sind Frauen. Die Betroffenen suchen die Schuld anfangs oft bei sich selbst, am Land kommt noch dazu, dass sich viele Opfer aus Schamgefühl vor anderen Ortsbewohnern nicht beim Gewaltschutzzentrum melden.

Stadt-Land-Gefälle bei professioneller Hilfe

Landesweit betreut die Einrichtung jährlich bis zu 1.200 Betroffene. Dabei überwiegen die Stadt Salzburg und die Umlandgemeinden aber klar. Aus kleineren Orten wenden sich vergleichsweise wenigen an Hilfseinrichtungen oder die Polizei. „In der Stadt kommt den Betroffenen die Anonymität zu Hilfe, dass sie sich eher an uns wenden. Je kleiner der Ort ist, umso schwieriger wird es, weil hier natürlich Nachbarn und das Umfeld oft sehr zögerlich reagieren und wir hier auch die Erfahrung machen, dass viele am Land der Meinung sind, dass hier professionelle Hilfe nicht gebraucht wird und die Probleme innerhalb der Familie gelöst werden können“, sagte Renee Mader, Geschäftsführerin vom Gewaltschutzzentrum in Salzburg.

Gewalt in allen sozialen Schichten präsent

Gewalt in der Familie kann sich in vielen Formen äußern - mit Schlägen, in Form von Psychoterror und totaler Kontrolle. Die Hilfseinrichtung beobachtet weiters, dass Gewalt in der Familie quer durch alle Gesellschafts- und Bildungsschichten im gesamten Bundesland verbreitet ist. Einen klaren Trend verzeichnet das Gewaltschutzzentrum bei der Sensibilität von Polizei und Gerichten - hier würden Gewaltfällte heute ernster genommen werden, als noch vor zehn Jahren, sagte Renee Mader.