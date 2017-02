Terrorverdächtigter Marokkaner abgeschoben

Jener 25-jährige Marokkaner, der im Dezember bei einer Großrazzia in einer Flüchtlingsunterkunft in Fuschl (Flachgau) festgenommen worden ist, ist am Samstag nach Marokko abgeschoben worden. Gegen den Mann liegt ein negativer Asylbescheid vor.

Das Ermittlungsverfahren gegen den 25-jährigen Verdächtigen wird ohne dessen Anwesenheit abgeschlossen. Der Mann wurde nach einem Skype-Gespräch verdächtigt sich an einer terroristischen Vereinigung beteiligt zu haben und saß ein Monat lang in der Justizanstalt Salzburg in Untersuchungshaft - mehr dazu in: Fuschl: Marokkaner in Untersuchungshaft (salzburg.ORF.at; 21.12.2016).

Ende Jänner wurde der Marokkaner dann aus der U-Haft entlassen, weil gegen ihn kein dringender Tatverdacht bestand. Die Abschiebung am Samstag erfolgte im Auftrag des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl. Am Samstagvormittag musste der 25-Jährige den Flieger nach Marokko nehmen, bestätigte die Polizei.

Handyauswertung lieferte keine Ergebnisse

Bei der Hausdurchsuchung in der Flüchtlingsunterkunft in Fuschl stellten die Kriminalisten mehrere Mobiltelefone und einen Laptop sicher. Das Material brachte aber keine Hinweise, die den Tatverdacht gegen den 25-Jährigen untermauern würden. Bei den Anschuldigungen könnte es sich auch um falsche Aussagen einer ehemaligen Bekannten des Marokkaners handeln. Sie wollte das Gespräch über einen möglichen Anschlagsplan in Salzburg in einem Internet-Telefonat mitgehört haben.

