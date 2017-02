Tausende Produktfälschungen am Walserberg

Das Autobahnzollamt auf dem Walserberg (Flachgau) stellt derzeit einen deutlichen Zuwachs an gefälschten Auto-Zubehörteilen fest. Innerhalb weniger Monate wurden tausende Produktfälschungen aus dem Verkehr gezogen.

Die Zöllner am Walserberg stellten in den vergangenen Monaten mehrere tausend gefälschte Motorkolben und Aluminiumfelgen sicher. Wie dreist die Produktfälscher vorgehen, zeigten die beiden aktuellsten Fälle: in einem Lkw wurden mehr als 5.000 Motorkolben für Lastwagen und Autos sichergestellt. Obwohl die Teile günstig in der Türkei produziert wurden, trugen sie den Qualitätssiegel „made in Germany“. Die Lieferung war unterwegs zum Großhändler nach Baden-Württemberg. Beim Autobahnzollamt am Walserberg war dann aber Endstation. Bei einer anderen Lkw-Ladung mit mehr als 1.100 Alu-Felgen wurde das Gütesiegel „Germany“ sogar eingegossen.

In Türkei produziert aber mit Deutschland geworben

Laut Zollsprecher Andreas Rudolph steckt hinter den falschen Gütesiegeln ein System. Die falschen Herkunftsangaben sollen den Käufern höhere Qualität vorgaukeln und den Lieferanten mehr Gewinn verschaffen, sagte Rudolph. Der Großhändler der Alu-Felgen will die vom Zoll sichergestellten Produktfälschungen trotzdem weiterverkaufen und kündigte an die falschen Herkunftsbezeichnungen abschleifen zu lassen. Der Hersteller der Motorkolben hingegen beeinspruchte die Sicherstellung der Produktfälschungen. Die Justiz in Deutschland wird über diesen Fall entscheiden.