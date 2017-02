Urlauber beschimpft Polizisten: Festnahme

In Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) hat die Polizei Freitagabend einen stark betrunkenen Urlauber festgenommen. Der Niederösterreicher hat sich vor einem Lokal mehrmals in eine Amtshandlung eingemischt und die Beamten beschimpft.

Polizisten forderten den 33-jährigen Niederösterreicher auf, sich von der Amtshandlung vor dem Lokal fern zu halten. Der Mann aber ignorierte die Anweisung und ging mehrmals dazwischen. Schließlich eskalierte die Situation und der Niederösterreich fing an die Beamten aggressiv zu beschimpfen. Die Polizisten nahmen den Betrunkenen vorübergehend fest und brachten ihn auf die Polizeiinspektion Zell am See (Pinzgau). Der Niederösterreicher hatte 2,34 Promille Alkohol im Blut. Der Urlauber wurde angezeigt.