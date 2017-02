17-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall in Faistenau

In Faistenau (Flachgau) ist Samstagfrüh eine 17-jährige Einheimische bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Sie war mit drei Jugendlichen in einem Auto beim Lidaun unterwegs. Der stark alkoholisierte Lenker kam von der Fahrbahn ab.

Die Jugendlichen waren auf einer privaten Feier in Faistenau. Laut ersten Informationen sollen die 17-Jährige und drei weitere Burschen um drei Uhr Früh die Feier verlassen haben, um noch Zigaretten zu kaufen. Am Steuer des Fahrzeuges saß ein 17-jähriger Einheimischer. Er dürfte am Lidaun in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. Der Wagen geriet ins Schleudern, stürzte zehn Meter eine Böschung hinunter und prallte schließlich mit der rechten hinteren Wagenseite gegen einen Baum. Die 17-Jährige saß rechts außen auf der Rückbank und erlitt beim Aufprall tödliche Verletzungen. Für das junge Mädchen kam jede Hilfe zu spät.

17-jähriger Lenker mit 2,12 Promille unterwegs

Der 17-jährige Lenker wurde beim Unfall leicht verletzt. Ein Alkotest bei ihm ergab einen Wert von 2,12 Promille. Neben dem tödlich verunglückten Mädchen saßen auch noch zwei weitere Flachgauer im Fahrzeug. Die beiden jungen Männer wurden schwer verletzt. Der Lenker und die beiden Mitfahrer wurden ins Landes- und Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht.