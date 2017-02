Spürhund deckt Drogendealer auf

In der Stadt Salzburg hat ein Polizeispürhund gleich zwei Drogendealer in ihrer Wohnung aufgedeckt. Während des Polizeieinsatzes kamen auch noch zwei potenzielle Käufer dazu. Damit konnte ihnen der Handel nachgewiesen werden.

Ein junger Türke brachte die Polizei auf die Spur. Die Beamten der Polizeihundestaffel kontrollierten im Salzburger Stadtteil Lehen den jungen Mann. Er trug eine geringe Menge Marihuana bei sich und gab an, dass er das Suchtgift an der Salzach in der Nähe des Gebirgsjägerplatzes von einem Ausländer gekauft habe. Polizeihundeführer nahmen mit Spürhund Kiara die Suche nach den Drogendealern auf.

Hund ertappte Drogendealer beim Verpacken

Bei einer Wohnungstür schlug Kiara schließlich an. Dort waren zwei nigerianische Asylwerber damit beschäftigt, Marihuanablüten zu je ein Gramm Portionen in Alufolie zu verpacken. Insgesamt 21 Päckchen waren bereits fertig gepackt. In einem Rucksack stellten die Beamten 3.000 Euro Bargeld sicher, 66 Gramm Marihuana und eine Feinwaage. Die Beamten nahmen die beiden Männer, 27 und 32 Jahre alt, vorläufig fest.

Landespolizeidirektion Salzburg

Käufer kamen während der Festnahme

Noch während der Festnahme kamen potenzielle Käufer zur Wohnung und wollten Suchtgift kaufen. Damit konnte den Männern auch der Handel nachgewiesen werden. Die Beamten forschten zudem zehn weitere Abnehmer aus. Die beiden Nigerianer konnte der Handel mit knapp zwei Kilogramm Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von 20.000 Euro nachgewiesen werden.

Landespolizeidirektion Salzburg

Wohnung mit Drogengeld finanziert

Die Kriminalisten fanden außerdem heraus, dass der 32-jährige Asylwerber die Wohnung selbst angemietet hatte und diese über die Einnahmen des Suchtgifthandels finanzierte. Sein Komplize gab an, dass sich die beiden Männer zufällig am Tag der Festnahme am Salzburger Bahnhof kennengelernt hätten. Die beiden Männer sind in Untersuchungshaft.