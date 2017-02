Skibergsteiger aus Eisrinne gerettet

In Hüttschlag (Pongau) hat die Besatzung eines Polizeihubschraubers zwei Skibergsteiger aus einer steilen Rinne gerettet. Sie waren bei der Abfahrt in lebensgefährliches Gelände geraten.

Feuerwehr Hüttschlag

Die beiden Männer seien erfahrene Bergsteiger, teilt die Alpinpolizei mit. Sie mussten ihre Skitour auf den Keeskogel im Hauptkamm der Hohen Tauern nach drei Stunden wegen starker Vereisung abbrechen und einen Notruf absetzen. Zum Verhängnis wurde den Sportlern eine ungeplante Route bei der Abfahrt. Sie gerieten in eine steile Eisrinne, die schließlich unbefahrbar wurde.

Kurz vor Einbruch der Dunkelheit holte die Besatzung des Polizeihubschreibers die beiden Männer aus ihrer misslichen Lage und flog sie ins Tal.

Flurbrand im Steilgelände

In Hüttschlag hat es Donnerstag noch einen zweiten Einsatz gegeben. 100 Feuerwehrleute und die Flugpolizei mussten einen Flurbrand im Steilgelände löschen. Oberhalb des Steingutes begann es in ca. 1.300 Metern Seehöhe zu brennen - mehr dazu in salzburg.ORF.at (23.2.2017)