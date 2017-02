Carbo Tech verliert McLaren-Auftrag

Der Autozulieferer Mubea Carbo Tech in Salzburg-Liefering verliert laut „Wiener Zeitung“ einen Auftrag des britischen Sportwagenherstellers McLaren Automotive. Dennoch seien in Salzburg keine Jobs gefährdet, sagt das Management.

Mubea Carbo Tech stellt Karbonfaser-Fahrgestelle für McLaren her. Die Briten wollen das Chassis für eine neue Baureihe aber in Eigenregie herstellen. Dennoch soll die Produktion der vorhandenen Modelle auch in den nächsten Jahren in Salzburg stattfinden, sagte Thomas Lang, der Mubea-Carbo-Tech-Vorstand für das operative Geschäft, der Zeitung. Seinen Angaben zufolge habe die Entscheidung nichts mit der Abstimmung zum Brexit zu tun, weil sie bereits vorher gefallen sei.

ORF

„Es wird zu keinem Mitarbeiterabbau kommen“

„Auf Grund der Anzahl an anderen Aufträgen, unserer gesunden und nachhaltigen Struktur und unseren Wachstumsmöglichkeiten in diversen Hochtechnologie-Bereichen wird es zu keinem Mitarbeiterabbau kommen“, sagte Lang. 2015 hatte das Unternehmen 220 Mitarbeiter - 120 fixe und 100 Leiharbeiter - entlassen, weil Mubea Carbo Tech Großaufträge von Porsche und VW verloren hatte. Derzeit arbeiten mehr als 400 Mitarbeiter beim Unternehmen.

