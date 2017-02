Saison-Aus für Streitberger

Skirennläufer Georg Streitberger aus Maishofen (Pinzgau) muss die Saison jetzt vorzeitig beenden. Die Entzündung in seinem rechten Knie ist noch nicht ausgeheilt, was einen Start bei weiteren Rennen verhindert.

APA/AFP/Fabrice Coffrini

Wegen der Entzündung musste Streitberger bereits auf die Rennen in Kitzbühel und Garmisch-Partenkirchen sowie auf die Ski-WM in St. Moritz verzichten. Auch sein angepeiltes Comeback am Wochenende in Kvitfjell ist jetzt abgesagt. Damit ist Streitberger auch nicht für das Weltcup-Finale Mitte März in Aspen qualifiziert.

Im Dezember war Streiberger ja am Außenmeniskus operiert worden - Anfang Jänner bestritt er in Wengen dann wieder ein Abfahrtstraining.

Entscheidung über Karriereende im Sommer

Spätestens im Sommer will der 35-jährige Pinzgauer über die Fortsetzung seiner Karriere entscheiden. Er gewann bisher im Ski-Weltcup eine Abfahrt und zwei Super-G. Bereits die vergangene Weltcup-Saison 2015/16 musste Streiberger vorzeitig beenden - nach einer Knieverletzung, die er bei einem schweren Sturz bei der Hahnenkammabfahrt in Kitzbühel erlitten hatte.

