Mutmaßliche Serienbrandstifterin vor Gericht

Am Salzburger Landesgericht muss sich am Donnerstag eine mutmaßliche Serienbrandstifterin verantworten. Die 41-Jährige soll in einem Mehrparteien-Haus in Salzburg-Gnigl im Vorjahr vier Feuer gelegt haben.

Die Brandserie in dem Haus sorgte im vergangenen Frühjahr für Aufsehen: Insgesamt gab es dort innerhalb weniger Wochen zehn Feuer - innerhalb von zwei Tagen sogar drei. Zwar hielt sich der Sachschaden in Grenzen, einige Bewohner mussten jedoch mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Jedes Mal ging Hausrat in Flammen auf: Matratzen, Müllsäcke, Kleidung und Plastikflaschen.

Arnold Klement

Angeklagte: Von Hausverwalter angestiftet

Die Polizei konzentrierte ihre Ermittlungen mehr und mehr auf die Hausbewohner. Ende März - nach einem weiteren Brand - gab es dann Videobeweise aus einer versteckten Überwachungskamera. Die 41-jährige Hausbewohnerin wurde festgenommen. Die Serbin gestand auch ein, das Feuer gelegt zu haben, bei dem sie auf Video aufgezeichnet worden war. Der Hausverwalter hätte sie angestiftet, sagte die Frau. Mit den anderen Bränden habe sie nichts zu tun.

Die Staatsanwaltschaft sah das anders und klagte die Verdächtige als mutmaßliche Verursacherin von vier der zehn gelegten Brände an. Alle seien ähnlich ausgelöst worden. Bei einer Verurteilung drohen der Frau zwischen einem und zehn Jahren Haft.

