Nur kleiner Teil der Sessellifte selbstöffnend

Nur ein kleiner Teil der Sessellifte in Salzburgs Skigebieten öffnet sich automatisch erst dann, wenn der Sessel in der Bergstation ist. Dabei gibt es nach zwei Abstürzen von Kindern aus Sesselliften in diesem Winter Fragen zur Sicherheit.

Erst am Montag stürzte in Wagrain (Pongau) ein neunjähriges schwedisches Urlauberkind aus einem Sessellift fünf Meter in die Tiefe. Der Bub hatte den Bügel zu früh geöffnet - Neunjähriger aus Sessellift gefallen (salzburg.ORF.at; 20.2.2017). Auch in Obertauern rutschte ein Zwölfjähriger aus einen Lift und hielt sich die ganze Fahrt über an der Fußraste an - mehr dazu in Zwölfjähriger hing an Sessellift, Lehrerin hielt ihn (salzburg.ORF.at; 12.1.2017).

Angst, „zu spät hinauszukommen“

Wie es zu solchen Unfällen kommen kann, ist auch Thema bei der Ausbildung angehender Seilbahntechniker in der Berufsschule in Hallein (Tennengau). Vor allem für das zu frühe öffnen der Sicherungsbügel kennt Ausbildner Alois Innerhofer einen Grund: „Die Anlagen fahren relativ schnell. Die Förderleistungen sind gestiegen. Sie fahren schneller als die fixgeklemmten Seilbahnen. Da hat vielleicht der eine oder andere die Angst, er kommt zu spät hinaus.“

ORF

20 von 200 Sesselliften mit automatischer Öffnung

So können es manche Fahrgäste nicht erwarten, den Bügel zu öffnen, obwohl rot-grüne Lichtschranken bei der Bergstation eigentlich den richtigen Zeitpunkt anzeigen. Wirklich sicher sind diesbezüglich nur Sesselbahnen, die die Bügel automatisch öffnen und schließen, schildert Ausbildner Innerhofer: „Die sind verriegelt - da bekommt man den Sessel auch mit Gewalt nicht auf.“ Erst wenn der Sessel in die Bergstation einfährt, öffnet er sich.

Solche Anlagen sind jedoch teuer. Sie kosten zwischen sieben und zwölf Millionen Euro und mehr - je nach Länge der Trasse. Von den 200 Salzburger Sesselliften sind 20 selbstöffnend, heißt es vom Fachverband der Seilbahnen. Ältere Anlagen hochzurüsten sei aber nicht sinnvoll, weiß Innerhofer: „Das ist relativ schwierig. Das ist so, wie wenn man eine 25 Jahre alten Oldtimer hat und man braucht dann ABS und Airbags. Das kann man nachträglich relativ schwer einbauen. Das ist es besser, wenn man eine neue baut.“

Schwedischer Bub aus Spital entlassen

Der Sessellift in Wagrain, aus dem am Montag der Bub stürzte, wurde im Jahr 1997 errichtet. Der neunjährige Schwede wurde am Dienstag aus dem Spital entlassen.