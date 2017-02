Asylwerber: unterschiedlich gut ausgebildet

Mehr als drei Viertel der Asylwerber in Salzburg haben in ihren Herkunftsländern einen Beruf erlernt. Das haben Land Salzburg und Caritas bei einer Erhebung in den Asylquartieren herausgefunden.

Die Berufsausbildung der Asylwerber, die in Salzburg untergebracht sind, ist breit gefächert. Rund zehn Prozent arbeiteten in ihrer Heimat im Einzelhandel. Danach folgen Berufsausbildungen und -Erfahrungen in Bereichen wie Landwirtschaft, Innenausbau, Transportgewerbe und Kleiderherstellung. Unter den Asylwerbern in Salzburg finden sich ebenso ausgebildete Bautechniker, Kosmetikerinnen, Maschinenbauer oder Köche und Kellner.

An der groß angelegten Erhebung von Land und Caritas nahm der Großteil der Flüchtlinge teil, die in Quartieren in Stadt und Land untergebracht sind - insgesamt rund 3.400.

Ohne Deutsch keine berufliche Integration

Die Studie zeigte, dass Asylwerber aus dem Iran die beste Berufsausbildung mitbringen. Am wenigsten ausgebildet sind Flüchtlinge aus Somalia. Die Erhebung zeigte aber auch, dass die Deutschkenntnisse von Asylwerbern wesentlich zu deren Integration am Arbeitsmarkt in Salzburg beitragen. Nur rund acht Prozent der Asylwerber in Salzburg gaben an, Deutsch zu sprechen. Weitere 30 Prozent verstehen die Sprache. Das Land will mit zahlreichen Kursangeboten die Deutschkenntnisse der Flüchtlinge stärken.

Der eigentlich erlernte Beruf aus der Heimat nützt den Asylwerbern in Salzburg allerdings nur wenig. Die meisten haben auf ihrer Flucht keine Abschlusszeugnisse mit nach Österreich genommen. Außerdem würden die Qualifikationen in Österreich ohnehin nicht anerkannt, heißt es vom Land Salzburg. Die Mehrheit der Asylwerber müsste ihren Beruf neu erlernen oder eine neue Berufsausbildung absolvieren.

