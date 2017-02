Alkolenkerin bietet Polizei sexuelle Dienste an

Eine Pinzgauerin hat sich am Dienstag am Landesgericht verantworten müssen, weil sie im April zwei Polizisten sexuelle Dienste angeboten hatte. Die Frau verursachte alkoholisiert einen Auffahrunfall und wollte mit dem Angebot ihren Führerschein behalten.

Die 34-jährige Pinzgauerin soll den Polizisten nach dem Auffahrunfall mit zweideutigen Bemerkungen Oralverkehr angeboten haben, um so einem Führerscheinentzug und einer Strafe zu entgehen. Die Alkolenkerin war im April des vergangenen Jahres mit 1,6 Promille unterwegs. Die sexuellen Dienste soll die Frau laut Polizisten im Beisein ihres Kindes angeboten haben.

Urteil: 60 Stunden gemeinnützige Arbeit

Die Pinzgauerin zeigte sich am Dienstag reumütig und geständig. „Es tut mir leid. Es war eine blöde Aktion“, sagte die Angeklagte. Die 34-Jährige soll ihr Angebot mit einem Bild einer Frau in Sex-Pose untermauert haben. Am Dienstag entschuldigte sich die Angeklagte bei den beiden Beamten, die zur Verhandlung als Zeugen geladen waren. Die Frau hätte das Angebot nicht so gemeint, wie die Beamten es aufgefasst haben. Der Prozess endete mit einer Diversion. Die Frau muss innerhalb von sechs Monaten insgesamt 60 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.