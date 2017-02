Bergführer in Schutzgebiet „nicht eingeweiht“

Auch der Verband der Berg- und Skiführer übt nun heftige Kritik an der geplanten Schutzverordnung des Landes für die Sulzbachtäler (Pinzgau). Der Verband sei weder von der Politik noch der Nationalparkverwaltung zu Beratungen hinzugezogen worden.

Es sei unerträglich, dass professionelle Bergführer als Berufsgruppe in der Region nicht einmal befragt würden, kritisiert der Präsident des Salzburger Bergführerverbandes, Günter Karnutsch. Insgesamt sehe er die Wegefreiheit in den Hohen Tauen massiv in Gefahr, sagt Karnutsch.

Der Verband musste von der geplanten Verordnung eines Wildnisgebietes in den Sulzbachtälern aus den Medien erfahren, weil die zuständige Behörde des Landes scheinbar darauf vergessen habe, kritisiert Karnutsch.

Auch Naturschutzbund verlangt Erläuterungen

Auch der Naturschutzbund Salzburg begrüßt die Schaffung des Sonderschutzgebietes in den Sulzbachtäler per Aussendung. Zwar sollte ein Wegegebot in dem abgelegenen Gebiet kein Problem darstellen, allerdings müssten Erläuterungen zur geplanten Verordnung klarstellen, dass damit nicht beabsichtigt ist, Wanderer aus dem Schutzgebiet auszuschließen.

