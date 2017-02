Beschwerden über Hundekot in Hallein

In der Tennengauer Bezirkshauptstadt Hallein mehren sich derzeit die Beschwerden wegen vielen Hundekots auf Straßen und Wegen. Anrainer wollen an den Promenaden entlang der Salzach fast 100 Häufchen gezählt haben.

In der Stadtgemeine Hallein beschweren sich Anrainer, Spaziergeher und auch Hundebesitzer über Hundekotsackerl in der Wiese und Häufchen am Wegrand. Auf einer Strecke von wenigen hundert Metern zählten Anrainer beispielsweise an der Halleiner Wesselpromenade und am Rainerkai fast 100 Hundekotsackerl. „Besonders viele Kotsackerl fallen mir auf seit die Hochwasserschutzmauern gebaut worden sind, die Hunde haben jetzt einfach keine Möglichkeit mehr zur Salzach hinunter zu laufen. Eigentlich wurde uns vor dem Bau ein Zugang zur Salzach versprochen, denn gut erzogene Hunde verrichten ihr Geschäft unten am Wasser“, sagte die Anrainerin und Hundehalterin Elisabeth Hofmann.

Ärger um Hundstrümmer in Hallein

Großteil der Hundesackerl landet in Wiese

Nicht nur angefüllte Hundesackerl landen in Hallein in den Wiesen und auf den Wegen, auch bloße Häufchen werden von den Hundebesitzern nicht beseitigt. Auf den Spazierwegen gebe es jedenfalls zahlreiche Ständer mit kostenlosen Hundekotsackerl. Anrainern zufolge mangelt es an der Wegräum-Moral mancher Hundebesitzer.

Polizeikontrollen für schöneres Landschaftsbild

In den kommenden Wochen kündigt die Stadtgemeinde Hallein verstärkte Polizeikontrollen an, damit Hundehalter wieder gewissenhafter mit der Entsorgung der Hundstrümmerl umgehen. Bei Verstößen drohen Geldstrafen.