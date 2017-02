Rotlicht übersehen: Crash mit Polizeiauto

In Salzburg-Schallmoos hat eine 19-jährige Autolenkerin laut Polizei das Rotlicht einer Ampel übersehen und ist mit einem Polizeiauto zusammengestoßen. Alle drei Insassen wurden verletzt.

Kurz nach Mitternacht war die 19-Jährige laut Polizei auf der Vogelweiderstraße unterwegs. Als die Frau an der Kreuzung mit der Sterneckstraße geradeaus queren wollte, übersah sie die rote Ampel und prallte gegen einen Streifenwagen der gerade stadtauswärts unterwegs war. Dessen 30-jähriger Lenker konnte nicht mehr ausweichen. Die Unfalllenkerin hat laut eigener Aussage das Rotlicht übersehen.

ORF/Arnold Klement

Beide Unfalllenker waren laut Alkotest nüchtern

Die 19-jährige Salzburgerin klagte über Brust- und Nackenschmerzen und wurde vom Roten Kreuz ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Der 30-jährige Polizist erlitt Verletzungen im Nacken- und Rippenbereich. Sein 29-jähriger Kollege am Beifahrersitz wurde am rechten Arm, der Hüfte und am Bein leicht verletzt. Beide wurden im Unfallkrankenhaus Salzburg behandelt. Der Alkotest bei beiden Fahrzeuglenkern ergab null Promille. An den Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden.