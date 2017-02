Tödlicher Verkehrsunfall in Leogang

Bei einem Frontalzusammenstoß in Leogang (Pinzgau) ist in der Nacht auf Dienstag ein 24-jähriger Einheimischer getötet worden. Vier weitere Menschen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt.

Ein 42-jähriger Urlauber aus Norwegen war laut Polizei auf der Hochkönig-Straße (B164) im Ortsteil Hirnreit trotz eines Fahrbahnteilers mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des 24-jährigen Pinzgauers zusammengestoßen.

Durch Aufprall 30 Meter in Wiese geschleudert

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Leogangers laut Polizei rund 30 Meter weit in eine Wiese geschleudert. Die Feuerwehr musste die Fahrzeuginsassen mit der Bergeschere befreien. Der Norweger und dessen Ehefrau, sowie ihre sieben und acht Jahre alten Kinder auf der Rückbank wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt und in Spitäler nach Salzburg, Zell am See (Pinzgau) und St. Johann in Tirol gebracht.

Das Rote Kreuz war mit fünf Rettungsfahrzeugen, zwei Notarztwägen und drei praktischen Ärzten im Einsatz. Alle am Unfall beteiligten Personen waren laut Polizei angegurtet. Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat Sachverständigen mit der Klärung des genauen Unfallhergangs beauftragt und die Unfallfahrzeuge sichergestellt.