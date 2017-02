Urteil im Dschihadisten-Prozess erwartet

Am Landesgericht Salzburg soll am Dienstag das Urteil im Prozess um einen mutmaßlichen Dschihadisten fallen. Der 22-jährige Syrer ist als Flüchtling nach Salzburg gekommen und soll als IS-Wachsoldat gedient haben.

Mit großer Spannung wird am Dienstag die Aussage eines Restaurantbesitzers aus Istanbul (Türkei) erwartet. Bei ihm soll der Angeklagte während des fraglichen Tatzeitraums gearbeitet haben. Erste Ergebnisse der Einvernahme seines ehemaligen Chefs aus Istanbul sprechen gegen den Syrer. Der 22-Jährige sei damals nur zwei Wochen lang im Restaurant erschienen und danach spurlos verschwunden, so der Besitzer des Lokals.

Belastendes Beweismaterial auf Handy und Computer

Vor Gericht soll er diese Aussage nun wiederholen, ob der Mann persönlich erscheint oder per Video zugeschaltet wird, ist noch nicht bekannt. Ebenfalls zur Verhandlung geladen sind der Leiter des Flüchtlingslagers in Salzburg und die damaligen Mitbewohner des Angeklagten, mit denen sich der 22-Jährige im Herbst 2015 ein Acht-Mann Zelt geteilt hat. Einer der Männer hatte den Syrer bei den Betreuern gemeldet und als anonymer Zeuge schwer belastet. Der Angeklagte habe vor ihm mit Kriegsverbrechen geprahlt, so die Aussage. Nach der Anzeige des Belastungszeugen war das IS-Propagandamaterial auf dem Handy und dem Tabletcomputer des Syrers gefunden worden. Wie schwer diese Beweislast drückt, wird sich zeigen. Dem Angeklagten drohen bis zu zehn Jahre Haft. Er bekannte sich beim Prozessauftakt nicht schuldig.