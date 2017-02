WM-Erfolge als Turbo für Saalbach-Bewerbung

Die sportlichen Salzburger Erfolge bei der Ski-WM in St. Moritz (Schweiz) sollen nun die WM-Bewerbung von Saalbach Hinterglemm (Pinzgau) antreiben. 2023 wollen die Pinzgauer schließlich den Bewerb selbst ausrichten.

Als bislang einziger Konkurrent des Glemmtales geht die französische Skiregion Courchevel-Méribel ins Rennen. Die Entscheidung fällt in gut einem Jahr. Die heimische Politik ist offenbar willens, viel Geld für Saalbach zu geben.

Saalbacher setzen auf heimische Erfolgsbilanz

Salzburgs Skihelden mit dem Annaberger Marcel Hirscher an der Spitze haben mit ihren Erfolgen in St. Moritz große Skinationen wie Frankreich, die USA oder Kanada übertrumpft. Um den WM-Austragungsort 2023 bahnt sich daher ein Duell zwischen Saalbach-Hinterglemm und Frankreich an. Die Entscheidung trifft die FIS im Mai 2018.

Pinzgau im Duell mit Frankreich Der Präsident des Landeskiverbands Bartl Gensbichler im Gespräch mit ORF-Sportchef Christopher Pöhl über die Chancen Saalbach-Hinterglemms als WM-Ort.

