Touristiker mit Ferienbilanz zufrieden

Die Semesterferien in Salzburg, England, Schweden und Dänemark vergangene Woche haben den Salzburger Skigebieten und dem Flughafen viele Gäste beschert. Mehr als vier Millionen Übernachtungen wurden gezählt.

Februar ist traditionell der stärkste Monat in der Salzburger Wintersaison. Heuer melden die Tourismusbetriebe mehr als vier Millionen Übernachtungen bei 95 Prozent Auslastung der 200.000 Salzburger Gästebetten. Auch die Semesterferienwoche der Salzburger war außergewöhnlich gut gebucht, sagt SalzburgerLand-Tourismus-Chef Leo Bauernberger.

Traditionell schwache Woche exzellent gebucht

„Naturgemäß ist diese Woche immer die etwas schwächere Woche aber aufgrund der unglaublichen Verhältnisse - tolles Wetter, toller Schnee - haben sich doch einige Gäste kurzfristig entschieden, verlängertes Wochenende zu machen“, sagt Bauernberger. Obwohl die Salzburger selbst sonst fast ausschließlich Tagesbesucher in den heimischen Skigebieten sind, haben sich heuer viele entschieden, für einen Kurzurlaub im Land zu bleiben, so Bauernberger.

Flughafenchef über Rekordergebnis erfreut

Am Salzburger Flughafen wurden an den beiden vergangenen Samstagen jeweils 30.000 Passagiere abgefertigt. Es waren somit die besucherstärksten Wochenenden in diesem Winter mit vorwiegend Fluggästen aus Skandinavien und England, sagt Salzburg-Airport-Geschäftsführer Roland Hermann. Derzeit findet man auf den Salzburger Skipisten vorwiegend Wintersportler aus Oberösterreich und der Steiermark sowie aus Holland. Dort haben nämlich die Krokosferien begonnen.

