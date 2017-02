Neunjähriger aus Sessellift gefallen

In Wagrain (Pongau) ist Montagnachmittag ein neunjähriger Schwede fünf Meter tief vom Sessellift gefallen. Der Schwerverletzte wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach gebracht.

Gegen 13.20 Uhr ist der neunjährige Schwede aus dem Sessellift „TOP Liner“ auf der Wagrainer Mulde aus gut fünf Metern Höhe in den Schnee gefallen, das melden die Wagrainer Bergbahnen in einer aktuellen Aussendung. Der Schüler wurde laut Rotem Kreuz schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt per Hubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach geflogen.

Polizei muss Unfallhergang klären

Die Absturzstelle befindet sich etwa 20 Meter unterhalb der Bergstation. Warum, das Kind aus dem Sessellift gefallen ist, ist noch unklar. Die Polizei untersucht jetzt den genauen Unfallhergang. Weitere Details sind derzeit nicht bekannt.

