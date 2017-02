Auch Alpenverein pocht auf Wegefreiheit

Das geplante Sonderschutzgebiet in den Pinzgauer Sulzbachtälern lässt die Wogen weiter hochgehen. In der Schutzverordnung seien dringend Ergänzungen nötig, verlangt die Salzburger Alpenvereinsvorsitzende, Veronika Slupetzy.

Grundsätzlich unterstütze der Alpenverein das geplante Sonderschutzgebiet, betont Slupetzky. Allerdings liege beim derzeit vorliegenden Entwurf für die Schutzverordnung der Teufel im Detail. Laut diesem Entwurf wäre Wandern und Bergsteigen, sowie Touren auf den Großvenediger künftig nur mehr sehr eingeschränkt möglich. Vom allgemeinen Benützungsverbot wären „nur hierfür bestehende, markierte bzw. ausgewiesene Wege und Steige ausgenommen“, kritisiert Slupetzky. Bereits am Freitag hatte der Neukirchner SPÖ-Landtagsabgeordnete den Text der geplanten Schutzverordnung kritisiert.

Nationalparkdirektor beruhigt, Krisengespräch vereinbart

Zwar beruhigen die Nationalparkverwaltung und auch die Umweltabteilung des Landes, es bleibe in Sachen Wegefreiheit alles beim Alten, doch brauche es dringend eine Präzisierung im Text, sagt Slupetzky. Damit seien dann auch Routen, Zustiegswege, Pfade und Gletscherrouten umfasst. „Wenn das nicht so hineinkommt, wäre zum Beispiel der Nordzustieg auf den Venediger künftig im Wildnisgebiet. Das muss so formuliert sein, dass das nicht der Fall ist“, verlangt Slupetzky. Dienstagnachmittag trifft die Alpenvereinschefin mit Nationalparkdirektor Wolfgang Urban zu einem Krisengespräch zusammen. Dienstagabend folgt in Bramberg (Pinzgau) ein Treffen besorgter Mineraliensammler.

