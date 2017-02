Bahnhofsumbau in Neumarkt und Steindorf

Im Flachgau wird nun nicht nur der Bahnhof Neumarkt modernisiert, sondern auch jener in Steindorf. Das bestätigten am Montag die ÖBB. Vergangene Woche war nur der Ausbau Neumarkts zum Bahnknotenpunkt versprochen worden.

Das neue Verkehrskonzept des Landes sieht vor, dass ab 2019 der Bahnhof Neumarkt-Köstendorf zum Hauptknotenpunkt auf der S-Bahn-Strecke im nördlichen Flachgau werden soll. Bislang war das die Haltestelle Straßwalchen-Steindorf. Hier wollte man aber nicht akzeptieren, dass die Bahnhaltestelle, bei der die Verbindung derzeit noch ins Innviertel abzweigt, ab 2021 nur mehr eine Nebenrolle spielen wird. Die Steindorfer SPÖ sammelte deshalb rund 1.700 Unterschriften gegen die Degradierung des Steindorfer Bahnhofes - mehr dazu in: Streit um Bahnknotenpunkt Steindorf (salzburg.ORF.at; 17.2.2017).

Die ÖBB bestätigten am Montag, dass sowohl der Bahnhof in Neumarkt, als auch in Steindorf ab 2019 modernisiert werden. Zum neuen Verkehrsknotenpunkt solle aber der Bahnhof Neumarkt-Köstendorf werden. Dort soll künftig die Endstation der Braunauer Bahn sein. Auch Regional- und S-Bahn-Züge und die IC-Verbindung nach Wien soll künftig in Neumarkt halten.

Schulen und Einwohnerzahl sprechen für Neumarkt

Land, Verkehrsverbund und die ÖBB begründeten die Entscheidung für den neuen Verkehrsknotenpunkt mit mehreren Argumenten. Demnach habe Neumarkt mit seinen Schulen und der höheren Einwohnerzahl ein größeres Einzugsgebiet. Mit dem Umbau soll aber nicht nur der Bahnhof Neumarkt modernisiert werden, sondern auch jener in Steindorf bei Straßwalchen. „Beide Bahnhöfe werden modernisiert und barrierefrei gestaltet. Im Zuge der geplanten S-Bahn-Strecke von Freilassing bis Friedburg wird die Strecke von Steindorf bis Friedburg elektrifiziert“, sagte Christian Höss, Projektleiter der ÖBB für Neubauprojekte in Salzburg.

Die Regionalzüge aus Braunau und die S-Bahn nach Salzburg sollen auch nach Umsetzung des neuen Verkehrskonzeptes in Steindorf halten. Lediglich die Regionalzüge nach Vöcklabruck dürften ab 2021 nur mehr vom Bahnhof Neumarkt abfahren. Diese Haltestelle ist rund zwei Kilometer vom Steindorfer Ortszentrum entfernt.

Link:

Streit um Bahnknotenpunkt Steindorf (salzburg.ORF.at; 17.2.2017)