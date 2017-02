Seekirchnerin rettete Nachbarn vor Feuer

Eine 65-Jährige ist Montagfrüh wegen Brandgeruchs in ihrer Wohnung aufgewacht. Die Seekirchnerin entdeckte das Feuer im Wohnzimmer. Die Frau alarmierte daraufhin zwei Nachbarn. Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

Gegen halb fünf Uhr Früh nahm die 65-Jährige den Brandgeruch in ihrer Wohnung wahr. Die Frau stand auf und entdeckte im Wohnzimmer die Couch, die bereits in Vollbrand stand. Die Seekirchnerin weckte daraufhin ihre Nachbarn. Alle drei Bewohner konnten sich noch selbst in Sicherheit bringen, bevor die Feuerwehr eintraf. Die Einsatzkräfte konnten den Wohnungsbrand rasch löschen. Als erste Mögliche Ursache für das Feuer nannten die Ermittler Montagfrüh ein Teelicht, das auf der Rattancouch abgestellt war oder auch ein Verlängerungskabel, das erhebliche Brandspuren aufwies. Brandermittler untersuchen die Feuerstelle. In der Wohnung der 65-Jährigen entstand erheblicher Sachschaden.