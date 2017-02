Urlauber nachts aus Bachbett geborgen

In Saalbach (Pinzgau) haben Polizisten in der Nacht auf Sonntag einen völlig orientierungslosen und durchnässten Urlauber aus dem Bett des Spielbergbaches geborgen. Anorak und Rucksack des 45-jährigen Norwegers waren bereits vereist.

Passanten hatten Hilferufe des Mannes gehört und verständigten die Polizei. Die Rettung barg den Norweger gegen drei Uhr früh und brachte den stark unterkühlten und geschwächten Urlauber ins Krankenhaus nach Zell am See (Pinzgau). Der Mann trug noch Skischuhe. Laut ersten Informationen dürfte er nach einem Après-Ski mit viel Alkohol auf dem Weg in seine Unterkunft gewesen sein.