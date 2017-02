16-jähriger gesteht Anstiftung zu Taxiraub

Ein 16-Jähriger hat sich in Bischofshofen (Pongau) der Polizei gestellt und gestanden, Ende Jänner einen gleichaltrigen Freund zu einem Überfall auf eine Taxilenkerin in der Stadt Salzburg angestiftet zu haben.

Sein Komplize aus dem Pongau hatte die Lenkerin im Stadtteil Maxglan während einer Nachtfahrt mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Danach flüchtete er samt Beute, wurde allerdings schnell ausgeforscht.

Duo soll weitere Straftaten begangen haben

Den beiden Burschen seien noch mehrere Straftaten nachgewiesen worden, teilte die Polizei Salzburg am Samstag mit. So gehen auf das Konto des Duos noch Pkw-Einbrüche und Diebstähle aus Autos in Tiefgaragen sowie Aufbrüche zweier Automaten in einem öffentlichen Gebäude in Salzburg.

Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest, allein an den Automaten entstand ein Schaden von 12.000 Euro. Der Teenager legte ein umfassendes Geständnis ab und sitzt bereits in der Justizanstalt Puch-Urstein.

