Feinstaub-Belastung derzeit sehr hoch

Die Feinstaub-Belastung in Salzburg ist in jüngster Zeit stark gestiegen. Wichtigste Ursache dafür dürfte die Wetterlage sein. Damit ist Salzburg allerdings nicht allein.

In der Stadt Salzburg und in Hallein (Tennengau) wurden in den ersten sechs Wochen des heurigen Jahres die Grenzwerte schon öfter überschritten als im gesamten Jahr 2016 zusammen genommen. Vier Tage lang wurden am Rudolfsplatz in der Stadt Salzburg im gesamten Vorjahr die Feinstaub-Grenzwerte überschritten. Heuer waren es bis jetzt allein schon bei dieser Messstelle 19 Tage, also fast fünf mal sooft.

Der österreichische Verkehrsclub VCÖ fordert in einer Aussendung sofort weitreichende Maßnahmen zur Reduktion des Autoverkehrs. Die tatsächliche Ursache der ungewöhnlichen Belastung dürfte aber das Wetter gewesen sein. Die wochenlange und sehr ausgeprägte Inversionswetterlage habe einen ordentlichen Luftaustausch verhindert, heißt es von der Salzburger Wetterdienststelle.

Gerald Lehner

Derartige Wetterphänomene seien allerdings eher selten - sie kommen im Schnitt nur etwa alle fünf bis zehn Jahre vor, betonen die Experten.

Ähnlich wie in Salzburg und Hallein zeigt sich die Lage auch in Graz, Köflach, Eisenstadt, Linz oder Wien, in Klosterneuburg oder in St. Andrä im Lavanttal - überall verzeichnen die Mess-Stationen teils erhebliche Steigerungen.

Links: