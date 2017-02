Ex-Wasserspringer Stajkovic starb bei Training

Im Universitäts- und Landessportzentrum Hallein-Rif (Tennengau) ist Freitagnachmittag der ehemalige Turmspringer Nikola „Niki“ Stajkovic bei einem Schwimmtraining gestorben. Er wurde tot in einem Schwimmbecken entdeckt.

Laut Rotem Kreuz wurden die Einsatzkräfte gegen 16.00 Uhr in das Sportzentrum Rif beordert. Kinder einer Schwimmgruppe hatten Stajkovic leblos in dem Becken gefunden. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Laut Polizei dürfte Stajkovic an Herzversagen gestorben sein. Ein Notarzthubschrauber und ein Rot-Kreuz-Team waren vor Ort.

ORF

Fünf Olympiateilnahmen, zwei EM-Medaillen

Der in Salzburg geborene und zuletzt hauptsächlich auf Hawaii lebenden Turmspringer Stajkovic wäre in zwei Wochen 58 Jahre alt geworden.

Niki Stajkovic nahm als 13-Jähriger 1972 in München erstmals bei Olympischen Spielen teil - damals wurde er als „Wunderkind“ gefeiert. Es folgten bis 1992 noch vier weitere Olympiateilnahmen, nur 1984 war er verletzt. Das beste Ergebnis war dabei ein achter Platz. Medaillen holte Stajkovic dafür bei Europameisterschaften: Vom Drei-Meter-Brett gewann er einmal Silber 1982 und einmal Bronze 1981. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere entdeckte er auf Hawaii das Surfen für sich. Dort betrieb er auch eine Ferienwohnungs-Vermietung. In den letzten Jahren war er Sportdirektor der Red Bull Cliff Diving Tour.

Steckbrief von Nikola „Niki“ STAJKOVIC