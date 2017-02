Immer mehr Bio-Lebensmittel werden exportiert

Für Biobauern in Österreich und Salzburg wird der Export immer wichtiger: Denn in Österreich ist der Absatzmarkt beschränkt. Gleichzeitig steigt die Zahl der Biobetriebe aber kontinuierlich. In Salzburg stellen sie schon länger die Mehrheit.

Unter den 2.500 Ausstellern auf Messe Biofach in Nürnberg sind auch zahlreiche Salzburger Unternehmen - so zum Beispiel die Pinzgau Milch. Die Molkerei aus Maishofen will künftig mit einer eigenen Marke in Deutschland präsent sein. Schon jetzt erwirtschaftet das Unternehmen 40 Prozent seines Umsatzes mit dem Export.

„Markt in Österreich zu klein“

Der Erfolg im Ausland soll in Arbeitsplätze in Maishofen investiert werden, sagt Pinzgau-Milch-Geschäftsführer Hans Steiner: „Ohne Export hätten wir sicher keine Überlebenschance. Die Pinzgau Milch verarbeitet über 100 Millionen Kilogramm Milch. Diese Menge ausschließlich am österreichischen Markt unterzubringen, wäre nicht möglich. Dadurch, dass wir Produktspezialitäten erzeugen, ist der Markt in Österreich für die eher höherpreisigen Produkte auch zu klein.“

In Salzburg werden weitaus mehr Bio-Lebensmittel produziert als verbraucht. Mit dem Export kann der Anspruch von Regionalität zwar nicht mehr gehalten werden. Doch Sebastian Herzog, Obmann von Bio Austria Salzburg, sieht das als kein großes Problem: „Österreich hat ja den Schwerpunkt auf Milchwirtschaft, weil wir viel Grünland haben. Da müssen wir ein bisschen was exportieren. Dafür brauchen wir andere Dinge, die bei uns nicht wachsen, die wir dann wieder importieren. Wenn man das in einem normalen Warenaustausch hält, dann macht das durchaus Sinn.“

ORF

Erfolg auch mit Trockenfrüchten

Importiert werden zum Beispiel Bio-Trockenfrüchte wie Mangos, Ananas oder Cashewnüsse. Bei Bio Nahrungsmittel in Grödig (Flachgau) werden sie dann verpackt und in die Geschäfte geliefert. Das Unternehmen hat über 170 Mitarbeiter. Drei Viertel der Produktion geht ins Ausland, sagt Geschäftsführer Christian Winzer: „Wir haben sehr große Handelspartner in Österreich, wir sind auch sehr zufrieden“, sagt Christian Winzer von Bio Nahrungsmittel. „Aber es ist einfach so, dass Deutschland zehn Mal mehr Einwohner und Konsumenten hat. Für uns ist Deutschland der wichtigste Exportmarkt - und auch die angrenzenden EU-Länder.“

„Österreicher sehr patriotisch beim Einkauf“

Viel Salzburger Milch steckt auch den Produkten der Berchtesgadener-Land-Molkerei in Bayern: Mehr als 200 Bauernhöfe aus Salzburg und Oberösterreich liefern dorthin ihre Milch. Doch in Österreich verkaufen lassen sich die bayerisch-österreichischen Milchprodukte nur eher schlecht.

„Die Österreicher sind schon sehr patriotisch bei ihrem Einkauf“, sagt Bernhard Pointner, Leiter der Berchtesgadener Land Molkerei. „Wir merken schon, dass wir uns hart tun. Wir verkaufen unsere Produkte mehr in Deutschland als in Österreich. Es gibt in der Gastronomie einige Kunden, die unsere Qualität schätzen. Da haben wir Erfolge. Österreich ist zwar ein Exportmarkt für uns, aber kein wichtiger.“

International gefragt

Die Bioprodukte aus Österreich und Salzburg sind dagegen für Händler aus aller Welt interessant - so wie für Cliff Lee aus Malaysia: „Ich glaube dieses Produkt ist ein gutes Produkt, weil es aus Österreich kommt. Österreich ist unverfälscht und sehr sauber. Ich mag die Produkte aus Österreich.“ Auch der Händler Predrag Mladenovic aus Serbien betont: „Unsere Landsleute mögen Schokolade - aus Österreich.“

Für die österreichischen Firmen, die exportieren, sind die Ansprüche der Kunden aber oftmals etwas befremdlich: „Die erste Frage, die wir von einem China-Bio-Audit bekommen haben, war: Ist das Wasser, das unsere Kühe bekommen, mit Schwermetallen belastet? Haben wir da Untersuchungsergebnisse?“, schildert Johann Mösl von Gittis Naturprodukte. „Das war für uns einfach nicht vorstellbar, weil wir wissen, dass unsere Gewässer einfach in Ordnung sind.“

Immer mehr Bio-Betriebe österreichweit

In Österreich steigen pro Tag fünf Betriebe neu in die Biolandwirtschaft ein. In Salzburg ist schon jetzt jeder zweite Betrieb ein Bio-Bauernhof - und heuer sollen rund 120 neue dazukommen. Alle schielen auf den europäischen Markt. Denn hier werden jedes Jahr 25 Milliarden Euro mit Bio-Lebensmitteln umgesetzt. Mehr dazu in Österreichs Biobauern planen Expansion (oesterreich.ORF.at; 17.2.2017).