Verletzte bei Frontalcrash, Fahrerflucht

Im Halleiner Stadtteil Taxach-Rif (Tennengau) sind Donnerstagabend beim Frontalzusammenstoß zweier Autos drei Personen verletzt worden. Und in Oberalm ist ein Autolenker davongefahren, nachdem er einen Radfahrer gerammt hatte.

Laut Zeugen war bei dem Frontalzusammenstoß in Hallein-Rif ein 47-jähriger Flachgauer mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten. Er prallte gegen das Auto einer 54-jährigen Tennengauerin. Rotkreuzhelfer und Feuerwehrleute aus Hallein rückten an und kümmerten sich um die Verletzten.

Niemand betrunken

Die Frau, ihre mitfahrende 33-jährige Tochter und der Lenker des anderen Wagens wurden nach der Erstversorgung durch einen Notarzt vom Roten Kreuz ins Unfallkrankenhaus gebracht. Die Alkoholtests waren bei beiden Unfallbeteiligten negativ, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr Hallein war mit 19 Mann mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. Der längere Stau wurde über die Schlossallee im Stadtteil Rehof umgeleitet.

Radler angefahren: Fahrerflucht

In Oberalm, der Nachbargemeinde von Hallein (ebenfalls Tennengau), ist ein Radfahrer mit einem Auto kollidiert und dabei verletzt worden. Der 84-Jährige war im Ortsgebiet auf der Halleiner Landesstraße unterwegs. Bei einer Kreuzung bog er ab und wurde von einem entgegenkommenden Pkw touchiert, so die Polizei. Der Radfahrer stürzte. In Verdacht steht der Lenker eines weißen Pkw. Er habe sich nicht um den Verletzten gekümmert und sei weitergefahren. Die Polizei sucht nun Zeugen der Fahrerflucht und ersucht die Bevölkerung um Hinweise.

