Heilmasseur züchtet alte Ziegenrassen

Fünf vom Aussterben bedrohte Ziegenrassen sind die Leidenschaft des Heilmasseurs Siegfried Sendlhofer aus Bad Gastein (Pongau). Er betreibt deshalb eine Zucht, um die „sehr schönen“ Tiere für die Nachwelt zu erhalten.

Wer am Gasteiner Höhenweg spazieren geht, kommt an den Gehegen von Siegfried Sendlhofer vorbei: Der hauptberufliche Heilmasseur kümmert sich dort in der Freizeit um seine 80 Ziegen: „Wie der andere auf seinen Hund kommt, bin ich auf die Ziege oder den Ziegenbock gekommen“, schildert Sendlhofer.

Sendlhofer hält fünf seltene Rassen in seinen Gehegen: die Angoraziege mit einem unverwechselbaren, schafähnlichen Fell, die Girgentanaziege, die in ihrer Heimat Sizilien fast ausgestorben ist, die Aostaziege, die sehr seltene Vierhornziege und die Wild- oder Bezoarziege.

Täglich bis zu drei Stunden für Fütterung

„Am schwierigsten zu züchten ist die Bezoarziege“, schildert Sendlhofer. „Das ist eine Wildziege, die hat noch richtig das Wilde drinnen. Wenn man falsche Bewegungen macht oder mit mehr Leuten ins Gehege geht, haut sie automatisch ab.“ Die tägliche Fütterung der Tiere dauert bis zu drei Stunden - und das ist nicht alles: „Die Sachen, die Pflege, zum Ausmisten dazugehören, sind halt ein bisschen mehr“, gibt sich Sendlhofer lakonisch.

Die ganze Familie, Verwandte und Freunde unterstützen Siegfrieds Sendlhofers Leidenschaft. Der begeisterte Ziegenzüchter hat sich international mit Zoos, anderen Züchtern und Schutzorganisationen vernetzt - mit gutem Grund: „Erhalten kann man solche Tiere nur, wenn man versucht, keine Inzucht zu produzieren. Man muss dann auch versuchen, sie auszuwildern. Meine kommen nach Kroatien hinunter - da haben wir ein Programm zum Erhalt. Da werden sie auf einer Insel ausgewildert und können wieder den natürlichen Lebensrhythmus leben.“

Es wäre um die Ziegenrassen „schade“

Siegfried Sendlhofer hat seiner Zucht ein großes Ziel: „Tiere zu erhalten, die optisch sehr schön sind - und wo es schade ist, wenn wir sie nicht mehr auf der Welt haben.“

