Flora-Zeichnung weg: Trickdiebstahl in Galerie

Eine Galerie in der Stadt Salzburg dürfte Opfer eines Trickdiebes geworden sein. Denn aus der Galerie ist eine Arbeit des renommierten Zeichners Paul Flora spurlos verschwunden. Es ist nicht der einzige ungeklärte Kunstdiebstahl.

Der Salzburger Galerist Thomas Seywald besitzt viele wertvolle Zeichnungen von Paul Flora. Eine von ihnen, eine feine Federzeichnung aus den frühen 1950-er Jahren im Wert von rund 7.000 Euro, ist jetzt verschwunden. Sie fehlt seit einem seltsamen Besuch eines Kunden, schildert Galerist Seywald: „Der sagte, er habe bei einem Trödler eine frühe Flora-Zeichnung gefunden - er glaube aber nicht, dass es eine echte sei. Und er wollte wissen, was denn so was wert sei. Ich habe dann nicht geschalten - und dann habe ich die Zeichnung gesucht, weil ich ihm zeigen wollte, wie so ein früher Flora aussieht. Und auf einmal war die nicht da.“

ORF

Verdächtige schwer zu fassen

Auch in der Salzburger Innenstadt-Galerie Welz verschwanden bereits Kunstgegenstände - seither leisten Überwachungskameras wertvolle Dienste, sagt Hubert Lendl von der Galerie: „Die ganze Galerie ist natürlich alarmgesichert. Und unter Tags haben wir ein Überwachungssystem mit sehr vielen Kameras, damit wir unsere verschiedenen Räume gut überwachen können.“

Kunstdiebe zu erwischen, ist für die Ermittler der Polizei ein schwieriges Unterfangen: „Das Klientel, das diese Diebstähle verübt, hat meistens irgendeinen Kunstsinn“, schildert Christian Krieg vom Salzburger Landeskriminalamt. „Die wissen meistens auch, was sie nehmen und ob es was wert ist oder nicht. Es ist wirklich sehr schwer, diesen Leuten nahe zu kommen, weil sie in der Öffentlichkeit bzw. in unseren Fahndungsregistern eigentlich nicht drinnen sind.“

Kunstdiebstähle in Salzburg Seit einigen Tagen fehlt in der Salzburger Galerie Seywald eine Paul-Flora-Zeichnung. Es ist nicht der einzige Kunstdiebstahl.

Millionen-Gemälde seit Jahren verschwunden

Der spektakulärste Fall eines ungeklärten Salzburger Kunstdiebstahls betrifft das Gemälde „Madonna mit Kind und Johannes dem Täufer“, das angeblich von dem italienischen Renaissancemaler Giorgone stammt. Das Bild dürfte etliche Millionen Euro wert sein. Der Verlust wurde vor Jahren gemeldet - bis heute ist der Fall nicht geklärt, schildert Krieg: „Der sogenannte Geschädigte wollte sich mit seiner Freundin einen schönen Lebensabend machen. Uns hat er gesagt: Er verkauft das Bild um fünf Millionen Euro, weil er’s ohnehin nicht mitnehmen kann. Er hat über Dritte einen tschechischen Käufer gefunden, der das Bild an sich genommen hat und dann das Bild ins Ausland gebracht hat.“ Angeblich wurden die fünf Millionen Euro nie bezahlt. Das Bild ist nach wie vor verschwunden.

Polizei

Dagegen ist der Verlust der Paul-Flora-Zeichnung in der Galerie Seywald sozusagen eine Kleinigkeit - aber nicht für den betroffenen Galeristen. Er gibt die Hoffnung nicht auf, dass die Zeichnung wieder auftauchen könnte.

Link: