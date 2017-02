Haus verwüstet: Einbrecher vor Gericht

Am Salzburger Landesgericht wird am Donnerstag ein kurioser Einbruchsfall verhandelt. Der Angeklagte soll im Pinzgau das Haus einer betagten Pensionistin verwüstet haben - und zwar mit Fäkalien und Erbrochenem.

Gestohlen hat der mutmaßliche Einbrecher nur ein altes Radio. Es war ein ekelerregender Anblick, der sich der 83-jährigen Hausbewohnerin im Herbst 2016 bot: Die Seniorin hatte im ersten Stock ihres Hauses in Maria Alm (Pinzgau) geschlafen.

Als sie in der Früh in ihre Küche kam, traute sie ihren Augen kaum: Exkremente waren auf dem Teppich, im Rest der Küche und auf dem Balkon verteilt, dazu Erbrochenes, ebenfalls in der Küche. Die Pensionistin alarmierte sofort die Polizei, die allerdings zunächst vor einem Rätsel stand. Die Wohnräume waren nicht durchwühlt worden, aus dem Wohnhaus fehlte außer einem Küchenradio auch nichts.

„Wollte eigentlich nur telefonieren“

Schnell waren die Ermittler sicher, dass hier ein Betrunkener am Werk war. Wenige Tage später geriet dann ein Verdächtiger ins Visier der Polizei: Es handelt sich um einen 19-jährigen Münchner, der auf Verwandten-Besuch im Pinzgau war. Bei seiner Einvernahme gab er an, in der Nacht einen Pannendienst benötigt zu haben.

Er sei stark betrunken gewesen und eigentlich nur in das Haus eingedrungen, um zu telefonieren. Warum er dann seine Notdurft ausgerechnet in der Küche des Hauses verrichtete, wollte der 19-Jährige Bayer nicht kommentieren. Am Donnerstag muss er sich dafür jedenfalls vor Gericht verantworten.

