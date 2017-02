Langlauf: Carina Edlinger auf Erfolgsspur

Österreichis Langlaufsport darf sich über ein großes Talent in seinen Reihen freuen: Carina Edlinger aus Fuschl am See (Flachgau) hat kürzlich bei der nordischen Ski-WM für Behinderte im Sprint eine Goldmedaille gewonnen.

Sie fährt gemeinsam mit ihrem Guide und Bruder Julian seit 2015 im Behindertensport Rennen. Derzeit ist das Geschwisterpaar Carina und Julian Edlinger bei der Nordischen Ski WM für Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung in Finsterau (Deutschland) im Einsatz.

Carina Edlinger ist stark sehbehindert, ihr Bruder Julian ist ihr Begleitläufer, ihr Guide bei Weltcuprennen und - wie die ganze Familie Edlinger - eine große Stütze für sie. Vor eineinhalb Jahren war Carinas Sehfähigkeit rasant gesunken. Aufgrund eines seltenen Gendefektes im Netzhautbereich hat sich das Sehvermögen der 18-jährigen Langläuferin auf inzwischen nur noch zwei Prozent reduziert.

„Julian sagt mir, wo ich hinlaufen muss“

„Eigentlich ist es ganz einfach. Ich muss nur meinem Bruder nachlaufen. Julian gibt mir Kommentare, wo ich hinlaufen muss, und auch Hinweise zur Technik. Meine Sehkraft verändert sich ständig. Das ist auch psychisch eine ziemliche Belastung. Denn man merkt, dass man zum Beispiel etwas, was man vor einem Monat noch gut konnte, jetzt eben nicht mehr so gut kann“, schildert Carina Edlinger.

ORF

Als damals noch normal sehende Langläuferin feierte Carina in der Jugend etliche Erfolge und gewann im Jahr 2015 sogar noch den österreichischen Meistertitel in der Staffel.

„Wenn Carina ein Ziel hat, verfolgt sie es konsequent“

Carinas Bruder Julian, 20 Jahre alt, selbst Vollblutsportler und Absolvent im Nordischen Ausbildungzentrum Eisenerz, begleitet seine Schwester. Er kümmert sich um technische Details, organisiert und trainiert mit ihr. „Wenn die Carina ein Ziel hat, dann verfolgt sie es mit letztem Einsatz und aller Konsequenz, bis sie es eben erreicht. Und ich glaube, wir sind als ‚Bruder und Schwester-Team‘ ziemlich gut unterwegs“, sagt Julian Edlinger.

ORF

Und Carina ergänzt. „Für mich war die Teilnahme an der WM schon vor meinem Erfolg ein großer Traum. Und auch die Teilnahme an den olympischen Spielen der Behindertensportler im Jahr 2018 wäre für mich natürlich ein riesengroßer Traum.“

Im Jänner gewann Carina in der Ukraine ihr erstes Weltcuprennen im Behindertensport. Vor allem aber bedeutet der jüngste WM-Titel Riesenauftrieb für die 18-jährige und ihre weiteren Pläne und Ziele.