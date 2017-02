Umfrage: Mehrheit für Regierung weg

Die ÖVP ist laut einer neuen IMAS-Umfrage im Land Salzburg weiter klare Nummer eins. Und ihre Regierungspartner bei Grünen und Bürgergemeinschaft landen weit abgeschlagen hinter FPÖ und SPÖ. Wenn bald Wahl wäre, könnte die Koalition heftig wackeln.

Rund 15 Monate vor der nächsten Landtagswahl hat die Salzburger ÖVP am Mittwoch die Ergebnisse einer von ihr in Auftrag gegebenen IMAS-Umfrage mit der so genannten „Sonntagfrage“ präsentiert. Was wäre, wenn am nächsten Sonntag die Landtagswahl wäre?

Freiheitliche vor Sozialdemokraten

Diese Umfrage weist die Volkspartei mit 31 bis 33 Prozent der Stimmen (2013: 29 Prozent) als klare Nummer eins im Bundesland aus. Dahinter rangiert die FPÖ mit 21 bis 23 Prozent (17 Prozent), knapp gefolgt von der SPÖ, die es auf 19 bis 21 Prozent (23,8) bringen würde.

Die Grünen liegen in dieser Umfrage mit 14 bis 16 Prozent (20,2) nur auf Platz vier. Damit scheint es ziemlich ungewiss zu sein, ob eine Verlängerung der aktuell amtierenden Regierung aus ÖVP, Grünen und dem parteifreien Hans Mayr (2013 im Team Stronach angetreten, vorher bei der ÖVP) überhaupt möglich wäre.

Grüne weit hinten, Mayr mit desaströsen Werten

Für Mayr selbst zeichnet sich laut dieser Erhebung ein Ende der politischen Laufbahn auf Landesebene ab. Er will im kommenden Jahr bei der Landtagswahl mit seiner Salzburger Bürgergemeinschaft (SBG) antreten, die aber laut der Umfrage zurzeit nur bei zwei bis drei Prozent liegt und damit den Einzug in das Landesparlament nicht schaffen würde.

Auch FPS steigt schlecht aus, NEOS im Aufwind

Noch schlechter sieht es für die aus der FPÖ ausgeschlossenen oder ausgetretenen Mitglieder der Freien Partei Salzburg (FPS) rund um den früheren Langzeit-FPÖ-Chef Karl Schnell aus. Diese kommen laut der Umfrage gerade einmal auf ein bis zwei Prozent der Stimmen. Gute Aussichten dürfen sich hingegen die NEOS ausrechnen, sie liegen in der Erhebung bei fünf bis sieben Prozent und würden damit die für den Einzug in den Landtag notwendige Fünf-Prozent-Hürde überspringen.

Immer wieder Kritik an Bundesregierung

Abfragen ließ die ÖVP auch die Meinung der Bevölkerung über die Arbeit der Landesregierung und stellte diese dann im Vergleich zur Bundesregierung. Dabei orteten zwei Drittel der Salzburger in der Bundesregierung politischen Stillstand, während dies auf Landesebene nur halb so viele Menschen so sahen. Politische Gestaltung sah im Bund nur jeder Fünfte, im Land waren es immerhin 56 Prozent. Der große Trumpf der Landesregierung sei der politische Stil, bei dem kein Streit nach außen getragen werde, betonte der schwarze Landesgeschäftsführer Wolfgang Mayer am Mittwoch bei der Präsentation der Umfrage.

800 Salzburger befragt

Das Meinungsforschungsinstitut IMAS hat für die ÖVP Salzburg von 10. bis 18. Jänner repräsentativ für die Bevölkerung im Bundesland Salzburg 800 Personen ab 16 Jahren telefonisch befragt. Die maximale Schwankungsbreite beträgt bei diesem Sample plus/minus 3,5 Prozent.