BMW Group investiert viele Mio. Euro

Die BMW Group legt in ihrer Jahresbilanz für 2016 bei der Motorenproduktion und im Verkauf von Autos neue Bestwerte vor. An den Standorten Salzburg, Steyr und Wien beschäftigt der Konzern 5.200 Mitarbeiter. In Salzburg wird nun viel investiert.

25 bis 30 Millionen Euro will man bei der BMW Group demnächst in Salzburg in den Umbau eines Lagergebäudes und in ein modernes Bürogebäude investieren. Auf 9.500 Quadratmetern sollen kreative Arbeitsplätze und ein zeitgemäßes Ausbildungs- und Trainingszentrum entstehen. Die bisherigen Verwaltungsgebäude nahe der Karolingerstraße in Salzburg-Maxglan sind mittlerweile schon vier Jahrzehnte alt.

„Führend im Premium-Bereich“

Die geplanten Investitionen passen zur Gesamtbilanz. Mit 22.000 Zulassungen und 906 Millionen Euro Umsatz sieht sich das Unternehmen als führender österreichischer Anbieter von Fahrzeugen im so genannten „Premium-Bereich“.

Bei der hauseigenen Bank BMW Financial Services liegt die Bilanzsumme zum ersten Mal nun über einer Milliarde Euro. Das heißt, immer mehr Kunden leasen ihre Autos oder finanzieren Käufe über Kredite.

Nur wenige bezahlen gleich alles

Nur noch zehn bis 15 Prozent der Autos würden gleich bezahlt, heißt es. Diese Entwicklung führt man bei BMW auf die steigende Zahl von Geschäftskunden und geänderte Lebensstile zurück.