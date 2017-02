Raser bei Verfolgungsjagd gestellt

In der Stadt Salzburg hat sich ein Mann am frühen Mittwochmorgen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Insgesamt sieben Streifenwagen verfolgten ihn bis in den Flachgau.

Der 31-Jährige hatte in Salzburg-Lehen die Räder seines Wagens durchdrehen lassen und war davongerast. Eine Polizeistreife, die zufällig vorbeikam, nahm daraufhin die Verfolgung auf. Sie stellten den Verdächtigen in Hallwang (Flachgau).

Betrunken unterwegs

Die Kennzeichen an seinem Wagen stellten sich als gestohlen heraus. Zudem habe der Raser mehrere Einträge in Datenbanken der deutschen Polizei, sagen Ermittler. Ein Alkotest bei dem Mann ergab 0,88 Promille. Er wurde ins Anhaltezentrum der Polizei gebracht.