Kirchenfenster aus Salzburg für Nazareth

Für die Verkündigungsbasilika in Nazareth, der Vaterstadt Jesu, hat der Salzburger Künstler Johann Weyringer ein Glasfenster mit Relief beigesteuert. Eine Delegation mit Salzburgs Erzbischof Franz Lackner brachte das Kunstwerk ins nördliche Israel.

Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner kam schon früher - noch zu seiner Zeit als Weihbischof der Diözese Graz-Seckau - oft mit Jugendlichen nach Nazareth und besuchte die Verkündigungsbasilika: „Wenn wir die verschiedenen Bilder hier aus den Marienheiligtümern in der Welt betrachtet haben, dann ist uns aufgefallen, eines fehlt – die Muttergottes von Mariazell. Dadurch ist die Idee entstanden, einen Künstler mit diesem Projekt zu beauftragen“, sagte Lackner dem ORF in Nazareth.

Spiel mit Licht, Farben und Oberflächen

Der Salzburger Künstler Johann Weyringer hat sein Projekt für die Basilika im nördlichen Israel in akribischer Arbeit umgesetzt. Es sei eine gewagte Idee, ein Glasfenster mit einem Relief der Muttergottes zu schaffen: „Ich durfte in Mariazell direkt am Gnadenaltar zeichnen und ein Modell gemacht. Ich musste ja mit dem Licht arbeiten für das Fenster. Und was kann man mit Licht alles machen?“

Auch die Teilnehmer der österreichischen Jugendwallfahrt nach Nazareth zeigten sich begeistert von dem besonderen Relief: „Es ist so majestätisch“, sagt ein Jugendlicher. Und eine junge Österreicherin ist von den Farben begeistert: „Die leuchten sehr.“

Botschafter feiert mit

Die österreichischen Pilger feierten in der Verkündigungsbasilika eine Messe. Anschließend zogen sie in den Arkadengang, wo das Marien-Glasrelief gesegnet wurde. Martin Weiss, österreichischer Botschafter in Israel, nahm auch daran teil: „Es ist eine besonders schöne Geste, diese Maria hierher in den Nahen Osten zu bringen, in eine Weltgegend, in der der Friede leider noch immer auf sich warten lässt.“

Gegend von Jesus und den Jüngern

Auch der Norden Israels war in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Terror- und Raketenangriffen aus Nachbarstaaten ausgesetzt. Nazareth liegt auf einer großen Anhöhe im historischen Bergland von Galiläa. Weiter östlich ist der See Genezareth - mit einem Seespiegel deutlich unter dem Spiegel des Mittelmeers. In dem riesigen Tal beim See und beim Oberlauf des Jordan nahe der heutigen Stadt Tiberias und der antiken Siedlung Kapernaum soll Jesus oft mit seinen Jüngern unterwegs gewesen sein. Die Region befindet sich südlich der Golanhöhen an der Grenze zu Syrien und der Berge, die Israel vom Libanon trennen.

Fenster aus Salzburg in Nazareth ORF-Redakteur Thomas Weber vom Landesstudio Steiermark berichtet aus Israel von der Einweihung.

