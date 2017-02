Täter nach Raubüberfall ausgeforscht

Nach einem Raubüberfall auf ein Wettlokal in Salzburg-Liefering Ende Jänner hat die Polizei den zweiten Tatverdächtigen ausgeforscht. Der 17-Jährige ist allerdings noch auf der Flucht.

Ende Jänner überfielen ein 19-jähriger Bosnier und ein 17-jähriger Salzburger ein Wettlokal in Salzburg-Liefering. Die beiden unmaskierten Männer bedrohten die Angestellte mit einer Waffe und erbeuteten mehrere tausend Euro Bargeld - mehr dazu in: Raubüberfall mit Schreckschüssen in Wettlokal (salzburg.ORF.at; 23.1.2017). Der 19-Jährige setzte sich daraufhin laut eigenen Angaben nach Serbien ab. Auch der 17-Jährige flüchtete. Anfang Februar stellte sich der Bosnier im Beisein seines Anwaltes bei der Polizei. Er gestand beim Raubüberfall Ende Jänner beteiligt gewesen zu sein.

Auch zweiter Komplize ausgeforscht

Zwei Wochen nach dem Raubüberfall konnten die Ermittler auch die Identität des Salzburger Komplizen klären. Der 17-Jährige ist allerdings noch flüchtig. Die Fahndung nach ihm läuft noch. Der geständige 19-jährige Bosnier sitzt nach seiner Selbstanzeige in der Justizanstalt Salzburg in Untersuchungshaft.

