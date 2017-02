Noroviren in Seniorenheim Taxham

Im Seniorenwohnhaus Taxham in der Stadt Salzburg sind in den vergangenen Tagen 25 Personen am Norovirus erkrankt. Das bestätigte am Dienstag der Magistrat als Betreiber des Altenheimes.

20 Bewohner und fünf Mitarbeiter erkrankten an dem starken Brechdurchfall. Bis auf drei Personen waren Dienstagmittag wieder alle beschwerdefrei, bestätigte Ernst Hörzing, Leiter der städtischen Senioreneinrichtungen. Der Speisesaal wurde in Taxham nach den ersten Verdachtsfällen vorübergehend gesperrt. Ein Hygieneplan mit speziellem Mittel zur Hände- und Flächendesinfektion soll die Ansteckungsgefahr reduzieren. Vor allem beim Wechsel von warmem und kaltem Wetter würden sich die Viren in den Seniorenheimen verbreiten, sagte Hörzing.

Erst vergangene Woche erkrankten 13 Bewohner und drei Mitarbeiter im Seniorenwohnhaus Hellbrunn am Norovirus. Der Speisesaal des Altenheimes wurde daraufhin vorübergehend gesperrt.

