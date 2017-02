Strafgefangener bei Kontrolle festgenommen

Montagnachmittag ist ein flüchtiger Strafgefangener aus Ried (Oberösterreich) in Salzburg-Lehen festgenommen worden. Polizisten haben den Mann bei einer großräumigen Fahndung nach einem Schmuckdiebstahl kontrolliert.

Im Zuge der Fahndung nach zwei Trickdiebinnen am Montagnachmittag fiel der serbische Sträfling den Polizisten in Lehen auf. Der Mann flüchtete sofort, als die Beamten auf ihn zugingen. Mit der Verstärkung mehrerer Streifenbesatzungen konnte der Serbe schließlich festgenommen werden. In einer ersten Befragung gab sich der 30-Jährige als sein Bruder aus. Bei genauer Kontrolle seiner Personalien stellte sich aber heraus, dass der Mann ein flüchtiger Strafgefangener aus der Justizanstalt Ried war. Gegen den Serben lag eine Aufenthaltsermittlung des Landesgerichtes Salzburg wegen des Verdachts der Nötigung, gefährlichen Drohung und des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt. Auf Grund einer Festnahmeanordnung wurde der flüchtige Verbrecher in die Justizanstalt Salzburg überstellt.

Trickdiebinnen weiter flüchtig

Die beiden Trickdiebinnen, denen die großräumige Fahndung eigentlich gegolten hatten, sollen Montagnachmittag aus einem Schmuckgeschäft in Salzburg-Lehen Goldarmbänder in Höhe von mehreren tausend Euro gestohlen haben. Die Frauen konnten bei der Fahndung nicht lokalisiert werden. Die Diebinnen sollen am Montag zwölf Armbänder gestohlen haben und anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Die beiden Verdächtigen werden als 30 bis 40 Jahre alt beschrieben, ca. 1.70 Meter groß mit südländischem Hauttyp.