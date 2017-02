Jugendlicher bedroht Betreuer mit Messer

In einer sozialpädagogischen Wohngemeinschaft in Hallein (Tennengau) hat Dienstagabend ein 15-jähriger Bewohner seinen Betreuer bedroht. Der Jugendliche setzte dem Pädagogen ein Messer an den Rücken.

Der 15-Jährige soll den Betreuer Montagabend an den Armen gepackt und ihm die Rückseite eines Küchenmessers an den Rücken angesetzt haben. Einem weiteren Betreuer und einem Bewohner drohte der Jugendliche Schläge an. Warum der Jugendliche ausrastete, stand Dienstagfrüh noch nicht fest. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall im Wohnheim niemand. Die Polizei nahm den Randalierer fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 15-Jährige in die Justizanstalt Salzburg in Puch-Urstein (Tennengau) gebracht.